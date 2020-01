Napoli, Koutris più fattibile di Ricardo Rodriguez

Non solo il centrocampista. Il Napoli, come riporta Il Mattino, è alle prese anche con le corsie laterali di difesa in questo mercato di gennaio. Secondo il quotidiano tutto ruota intorno a Ghoulam, con Mendes che sta cercando di piazzarlo in Francia. Al suo posto potrebbe arrivare Koutris dell'Olympiacos come affare low cost rispetto a Ricardo Rodriguez che il Milan cederebbe solo a titolo definitivo. Se niente di tutto questo dovesse concretizzarsi Giuntoli proporrebbe il rinnovo a Hysaj.