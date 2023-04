Napoli, l'obiettivo di Osimhen e Olivera è tornare disponibili per la Champions League

MilanNews.it

Corsa contro il tempo. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punti sui recuperi di Victor Osimhen e Mathias Olivera, entrambi assenti ieri sera al Maradona di Napoli nella sfida persa 4-0 contro il Milan. Il laterale sudamericano era assente per una lombalgia, il bomber nigeriano per un infortunio rimediato in nazionale: entrambi sono già al lavoro per essere in campo tra 9 giorni sempre contro il Milan, andata dei quarti di Champions League. E nel club c'è fiducia circa la possibilità di recuperarli per quella occasione.