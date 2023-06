Napoli, la clausola per Sousa non è un problema: la Salernitana valuta tre contropartite

Fonte: tuttomercatoweb.com

Paulo Sousa è l'ultima tentazione del Napoli per la panchina lasciata vacante da Luciano Spalletti. Il patron De Laurentiis ha già incontrato il tecnico portoghese per capire le sue idee in merito al Napoli. L'ex Fiorentina ha una decina di giorni di tempo per decidere cosa fare la prossima stagione, può liberarsi con il pagamento di una clausola rescissorio di circa un milioni di euro.

Come scrive Repubblica la cifra non rappresenterebbe un problema. I rapporti tra i club sono ottimi, la Salernitana accetterebbe anche una contropartita tecnica che sarebbe stata già individuata in Zerbin, Gaetano o Zanoli, giovani di belle speranze che a Salerno troverebbero continuità.