Napoli, la formazione vs Verona: fuori tanti big per il Milan tra cui Kvara

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Hellas Verona, match valevole per la trentesima giornata di Serie A. Tra gli azzurri Luciano Spalletti fa un turnover più massiccio del solito, ampliandolo anche ai suoi calciatori migliori: out Lobotka e Kvaratskhelia, Osimhen è tornato ma va in panchina, Di Lorenzo invece parte titolare così come Anguissa e Kim che in Champions League col Milan saranno squalificati. In difesa chance Juan Jesus, con Olivera a completare il reparto. In mediana si rivede Demme, davanti Politano e Lozano ai lati di Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano