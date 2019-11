Napoli, lo sfogo della moglie di Allan: "State esagerando, non ne posso più"

(ANSA) - NAPOLI, 9 NOV - "Credo che adesso si stia davvero esagerando e io non ne posso più, prima mio marito viene attaccato non per quello che fa in campo, ma per presunte accuse create ad arte da chi vuole distorcere la verità e poi io vengo ogni giorno insultata sui social con parole dispettose, questa settimana anche mentre faccio la spesa. Ieri sera si aggiunge questa paura enorme!". Lo scrive su Instagram, Thais, la moglie del centrocampista del Napoli Allan, che ieri ha subito un'effrazione in casa. Allan è duramente criticato dai tifosi in questi giorni dopo essere stato indicato come uno dei capi dell'insubordinazione al ritiro imposto dal presidente De Laurentiis ai calciatori.