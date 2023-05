Napoli, lo United fa sul serio per Kim: pronta un'offerta da 60 milioni di euro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Manchester United, scrive oggi il Corriere dello Sport, fa sul serio per Kim Min-Jae. Il difensore del Napoli è arrivato lo scorso anno dal Fenerbahce per 18 milioni di euro e, dopo un'annata da protagonista, ha visto schizzare alle stelle valore ed interessi delle big d'Europa.

Come detto i Red Devils sono oggi la squadra più convinta del coreano ed in estate partirà l'assalto: nel contratto di Kim c'è una clausola per l'estero valida dall'1 al 15 luglio, il cui valore varia a seconda di alcuni parametri. Ma secondo il quotidiano il club inglese sarebbe disposto ad arrivare addirittura a 60 milioni di euro per rilevare il suo cartellino e portarlo in Premier League dopo solo una stagione in Serie A.