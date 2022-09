Napoli, Meret: "La sfida contro il Milan dirà tanto ma non è decisiva"

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 16 SET - Domenica contro il Milan "sarà una grande sfida, importante per il campionato ma non decisiva perché siamo all'inizio. E' una partita che ci dirà comunque tanto. Noi puntiamo sempre alla vittoria, riuscirci a Milano sarebbe importante perché poi c'è la sosta che ci permetterà di riposarci un po'. Speriamo di fare una grande partita". Lo ha detto il portiere del Napoli Alex Meret a Radio Kiss Kiss Napoli. Meret parla dell'avvio della stagione e delle vittorie negli scontri con le grandi a coinciare da Liverpool e Lazio: "L'impresa col Liverpool - ha detto - è stata fantastica, davanti al nostro pubblico. Neppure noi ci aspettavamo di partire così forte. Abbiamo fatto bene in fase difensiva e poi abbiamo sfruttato le loro debolezze davanti, siamo stati bravi con le nostre caratteristiche a fare quattro gol al Liverpool, una cosa tutt'altro che scontata. Dopo la vittoria sulla Lazio sono andato sotto la curva a gridare, era un urlo liberatorio per la partita che siamo riusciti a portare a casa in uno stadio difficile come l'Olimpico. Riuscire a ribaltare quella partita è stato da grande squadra. Ci siamo sfogati sotto il nostro pubblico. Sappiamo però di essere all'inizio, la è ancora lunga sia in Champions League che in campionato. Siamo partiti col piede giusto anche se potevamo fare qualche punto in più, tipo col Lecce, ma bisogna continuare su questa strada". Ultim passaggio sulla parata che ha frenato i Rangers Glasgow in avvio: "Sicuramente - ha detto - è stata une balle parata, importante per il minuto della partita e per come si era messa nei primi minuti in cui loro spingevano molto anche grazie al loro pubblico. E' stato difficile perché c'era Kim a disturbare un po' la visuale, ma l'ho presa ed è stato un intervento importante perché ha mantenuto il risultato sullo 0-0 e poi siamo stati bravi nel secondo tempo a vincere". (ANSA).