Napoli-Milan 0-4, Tuttosport: "Altra 'Piolata'. E Diaz manda in tilt il Napoli"

All'indomani del 4-0 del Milan in casa del Napoli, Tuttosport titola così questa mattina: "Altra 'Piolata'. E Diaz manda in tilt il Napoli". Il quotidiano mette in risalto la mossa tattica di Stefano Pioli che, com'era già successo contro la Juventus, ha messo lo spagnolo largo a destra e lui ha risposto con un gol, un assist e tante grandi giocate.