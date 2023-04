Napoli-Milan 1-1: Mike Maignan scelto come MPV della sfida

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tottenham, Napoli e ancora Napoli. Gli ultimi tre match del Milan in Champions League hanno avuto una costante: Mike Maignan eletto migliore in campo. La sfida di ritorno tutta italiana dei Quarti di finale si preannunciava carica di tensione e ricca aspettative, e alla fine è stata una notte magica per i rossoneri - così come un'altra serata da stella per l'insuperabile Magic Mike.

Agli uomini di Mister Pioli è bastato l'1-1 allo stadio Maradona per strappare il pass verso le Semifinali e conquistare l'accesso tra le migliori quattro squadre d'Europa, e Mike si è reso nuovamente protagonista, tanto da ricevere la palma di MVP. Non solo interventi tra i pali, perché l'estremo difensore rossonero ha primeggiato anche come numero di passaggi (22) e lanci positivi (12), ma anche nella quantità di palle recuperate (13).