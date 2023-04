Napoli-Milan, Denis: "Vedo bene gli azzurri perché avranno il punto di riferimento: Osimhen"

MilanNews.it

German Denis, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn ed ha parlato di come arriva il Napoli alla gara di Champions League contro il Milan: "Lo vedo benissimo, perché il punto di riferimento che ha ci sarà. Osimhen è fondamentale per questo Napoli e per come gioca la squadra. Per come lo si è visto oggi può partire dall’inizio martedì".