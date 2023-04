Napoli-Milan, Diaz in gol: in campionato non segnava da ottobre 2022

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 25esimo minuto di Napoli-Milan Brahim Diaz ha trovato il raddoppio per i rossoneri con un gol molto bello: stop in area, finta per mandare al bar Mario Rui e poi conclusione deviata che non ha lasciato scampo a Meret. Per lo spagnolo è il quinto centro in Serie A, con la rete in campionato che mancava dalla doppietta contro il Monza a San Siro del 22 ottobre 2022.