Napoli-Milan, in caso di scontri potrebbe scattare il divieto di trasferta in Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli-Milan, valido per la 28esima giornata di Serie A, di stasera è anche un test in vista della Champions League per quanto riguarda anche l'ordine pubblico. Infatti, come si legge ne Il Mattino, la gara di questa sera sarà oggetto di grande attenzione anche in proiezione delle due sfide di Champions: "il Viminale - scrive il quotidiano - osserverà con molta attenzione il comportamento delle due tifoserie all'interno ed all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona".