Napoli-Milan, insulti razzisti a Leao nel pre partita: l'accaduto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Episodio vomitevole avvenuto nel pre partita di Napoli-Milan di Champions League, precisamente nel momento in cui la squadra rossonera ha lasciato l'hotel in cui alleggiava per il trasferimento in pullman verso lo stadio Maradona. Diversi tifosi del Napoli presenti hanno ricoperto di insulti i rossoneri, ma non è questo il fatto increscioso. Nel momento in cui è transitato Rafael Leao si sono sentiti in modo chiaro e distinto diverse persone rivolgersi al portoghese facendo il verso delle scimmia: "Uh uh uh".