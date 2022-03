Napoli-Milan, l'MVP della sfida è Ismael Bennacer: padrone del centrocampo

Fonte: acmilan.com

Un gigante. Ismaël Bennacer è stato il padrone del centrocampo in Napoli-Milan. In ogni fase della gara, in ogni fase del gioco, l'algerino si è sempre disimpegnato alla grande. Una prestazione pressoché perfetta, notata e apprezzata dai nostri tifosi i quali, attraverso l'AC Milan Official App, lo hanno votato come migliore in campo dopo un avvincente testa a testa con Giroud (37% a 36%). Nell'1-0 rossonero ha svolto un lavoro encomiabile, di enorme sostanza e valore, sottolineato anche da Mister Pioli.

È un momento molto positivo per Bennacer, tornato stabilmente ad alti livelli. Non a caso è il secondo premio MVP di fila dopo quello nel Derby di Coppa Italia. Nei novanta minuti giocati allo stadio Maradona, il numero 4 rossonero ha collezionato diversi numeri record: primo per passaggi positivi (38, al pari di Hernández e Tomori), dribbling positivi (68%) e palloni intercettati (2), ma anche 5 palle recuperate, 2 lanci positivi, un contrasto vinto. Bravo Isma!