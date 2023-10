Napoli-Milan: Olivier Giroud MVP della sfida del Maradona

Dopo Genova, ecco Napoli. Due gare diverse ma con lo stesso protagonista: Olivier Giroud. L'attaccante francese si è confermato MVP, stavolta nel suo ruolo naturale e con una doppietta da applausi, realizzata con una specialità della casa, il colpo di testa. Da inizio 2023, nessun giocatore ha realizzato più gol di lui con questo fondamentale nei cinque maggiori campionati europei, ora a quota sette come Erling Haaland e Harry Kane.

Il numero 9 ha ritrovato il gol con la forza e la fame del campione. Tra il 22' e il 31' del big match di Serie A, Giroud ha prima aperto le marcature con un colpo di testa potente sull'invito di Pulisic, e ha poi firmato il bis schiacciando all'angolino il traversone morbido di Calabria. Un uno-due terribile che non ha lasciato scampo a Meret e che avrebbe sicuramente meritato un epilogo più fortunato. Il francese ha brillato anche per numero di duelli aerei vinti (3), e nel momento più delicato della sfida non ha fatto mancare il proprio supporto ai compagni.

Olivier si è preso sulle spalle il Milan, e quando vede Napoli si scatena. Gli azzurri sono la squadra contro cui il classe '86 ha segnato più reti in maglia rossonera, cinque tra tutte le competizioni e ben quattro tra le mura del Maradona. Una trasferta ancora una volta ispirata, che gli ha regalato il suo quinto e sesto centro personale in questo campionato.

Ma la doppietta non è bastata per accontentarlo, perché da vero leader voleva di più, voleva i tre punti, come ha dichiarato nel post-partita ai nostri microfoni. La sua prova è bastata però, eccome, per garantirgli il premio di migliore in campo di Napoli-Milan. Grazie ai voti dei sostenitori rossoneri su AC Milan Official App, Giroud ha superato l'assistman Calabria, attento in marcatura, e l'onnipresente Musah per numero di preferenze. Bravo Oli!