Napoli-Milan, Walker a MTV: "Dobbiamo rispettare l'avversario... ma non troppo"

Kyle Walker ha parlato a Milan TV a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli. L'inglese è reduce dagli impegni con la propria nazionale, dove ha preso parte alle prime due partite dell'era Tuchel.

"È sempre bello giocare in nazionale, è il mio lavoro. Ma ora ho tolto quella maglia per indossare quella del Milan e abbiamo una grande occasione, in uno stadio così in una partita così. Dobbiamo essere una buonissima squadra, rispettare sicuramente l'avversario ma non troppo. Dobbiamo fare affidamento sulle nostre qualità, servirà essere intelligenti".