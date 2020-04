Napoli, Milik verso la cessione: l'ipotesi più concreta sembra la Bundesliga

Nel Napoli, in uscita c'è anche Arek Milik. Il polacco è in scadenza 2021, la richiesta d'ingaggio rende quasi impossibile un accordo ed in effetti sembra più un modo per chiedere la cessione. Del resto l'attaccante classe '94 non ha mai potuto contare sulla titolarità ed a questo punto anche un eventuale addio di Mertens difficilmente potrebbe cambiare le carte in tavola. Al di là dei rumors sull'Atletico Madrid ed il Milan, l'ipotesi più concreta sembra la Bundesliga con lo Schalke - ma non solo - che lo segue da tempo e che potrebbe avvicinarsi ad una proposta di 35-40mln di euro, considerando il contratto in scadenza ed un ribasso generale dopo il Coronavirus.