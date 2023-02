Napoli, nessuna trattativa con la squadra ma De Laurentiis ha promesso un premio Scudetto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha promesso alla squadra un "regalo" in caso di conquista dello scudetto. In questo momento, ufficialmente il premio scudetto è previsto solo dal contratto di Luciano Spalletti e sarà dunque il numero uno del club campano a decidere autonomamente e senza trattative, quale dovrà essere il premio in caso di tricolore. Dovrebbe invece essere già previsto un incentivo economico in caso di approdo ai quarti di finale di Champions, mentre nei contratti è già previsto un premio in caso di nuova qualificazione alla Champions del prossimo anno. De Laurentiis ha già comunicato queste decisioni al capitano e ha chiuso in netto anticipo qualsiasi discorso legato ai soldi, per evitare anche il rischio che ciò potesse diventare una distrazione nella corsa al titolo. A riportarlo è l'edizione napoletana de La Repubblica.