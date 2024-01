Napoli, niente Frosinone per Popovic: non ha lo slot da extracomunitario. Ora c'è il Monza

vedi letture

Matija Popovic, che ieri in mattinata ha sostenuto le visite mediche con il Napoli, doveva essere ceduto subito in prestito al Frosinone, ma alla fine si è scoperto che non potrà più approdare nel club ciociaro. Infatti, secondo Sky Sport, la società gialloblù ha ammesso l'errore perché non ha lo slot da extracomunitario libero per tesserarlo e con grande rammarico ha dovuto fare un passo indietro.

C'è il Monza nel futuro di Popovic

Cosa si farà adesso? Dove andrà l'attaccante classe 2006? La prima ipotesi che adesso circola in casa azzurra è il Monza. Neanche il Napoli infatti può tesserare il giocatore serbo poiché anche per i partenopei non c'è a disposizione lo slot extra-UE, quindi sarà necessario trovare un altro club a cui cederlo temporaneamente in prestito.