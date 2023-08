Napoli, non solo Kvaratskhelia: problema muscolare anche per Anguissa

Nel report rilasciato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha fatto anche il punto degli infortunati: "Anguissa non ha svolto allenamento per un risentimento muscolare alla gamba destra. Kvaratskhelia, Saco e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Olivera. Piscina infine per Mario Rui, Zedadka e Gaetano".