Napoli, Osimhen: "Devo molto a Gattuso. Festa scudetto? Sono curioso di scoprire cosa organizzeranno i napoletani"

Parola a Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli ha rilasciato una lunga intervista a France Football, queste alcune anticipazioni rilasciate dalla testata francese: "Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia motivazione e sulla valorizzazione della mia autostima, ma con Spalletti la mia crescita è stata maggiore per il lavoro fatto nel corso dei mesi. Spalletti mi ha sempre chiesto di essere esplosivo, di essere come la dinamite per le difese avversarie. È stata fatta una valutazione sulla mia corsa, sulle distanze che devo mantenere dai difensori e su come devo reagire agli assist. Sono cinque i metri che io posso coprire più velocemente degli altri, devo restare in quella distanza.