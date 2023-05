Napoli, Osimhen: "Orgoglioso di aver superato una leggenda come Weah"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen, a margine dei festeggiamenti di ieri al Maradona, ha parlato a BT Sport e in merito al fatto di aver superato l'ex rossonero George Weah come miglior marcatore africano della Serie A ha dichiarato: "Fantastico, ho grande rispetto per Weah, uno che ha portato l'Africa nella mappa del grande calcio. Superarlo è un orgoglio per me che sono anche amico di suo figlio Timothy. Per me lui è una leggenda".