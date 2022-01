Napoli, previsti esami cardiologici per Ounas: domani torna in Italia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Adam Ounas domani tornerà a Napoli dopo essere rimasto qualche giorno in più in Francia a seguito della Coppa d’Africa. Dopo aver contratto il Covid, al calciatore algerino sono stati riscontrati piccoli problemi cardiaci. Per questo motivo, al suo rientro a Napoli, sarà valutato attentamente dallo staff medico azzurro e svolgerà alcuni esami cardiologici per evitare e scongiurare complicazioni in tal senso.