Napoli, Rodrigo resta nel mirino ma spunta Deulofeu: il Watford spara alto

Il Napoli cerca rinforzi per l'attacco. Sky Sport conferma il nome di Rodrigo del Valencia e Gerard Deulofeu del Watford. Per il primo, proseguono i contatti tra le parti, con la società del presidente Aurelio De Laurentiis che vorrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Amadou Diawara per abbassare l’esborso economico. Per l'ex Milan, invece, il Napoli ha parlato con l’agente nei giorni scorsi e, nelle prossime settimane, valuterà se procedere e magari provarci in modo concreto, oppure preferire altre piste. La valutazione fatta dal club inglese è di quelle importanti, visto che si aggira sui 30 milioni di euro.