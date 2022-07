Napoli, si raffredda la pista Deulofeu. Sale invece la candidatura di Raspadori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei giorni scorsi sembrava imminente l’accordo fra Napoli e Udinese per portare in Campania lo spagnolo Gerard Deulofeu. Come riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, la pista che porta all’ex giocatore del Milan si è raffreddata. Ora il Napoli come primo nome per l’attacco/trequarti sta puntando a Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il classe 2000 più volte è stato accostato al Milan, che però non ha mai dimostrato un interesse concreto. La società di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronta a offrire al Sassuolo 25 milioni di euro.