Napoli, Simeone: "La prima Champions League che ricordo perfettamente è stata quella del Milan nel 2007"

Giovanni Simeone ai microfoni di UEFA.com, ha parlato così del suo amore per la massima competizione continentale, che vivrà stasera da protagonista con il suo Napoli, impegnato a Francoforte: "Quando ero in Argentina guardavo le partite più importanti di pomeriggio per via del fuso orario. A dire il vero guardavo tutte le partite della Champions League perché i migliori calciatori del mondo giocavano tutti lì. Avevo una tale passione che seguivo tutte le partite e guardavo anche le interviste ai calciatori. La prima Champions League che ricordo perfettamente è stata quella vinta dal Milan, nel 2007. Da allora sono sempre stato ossessionato dall'idea di giocarci".