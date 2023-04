Napoli, Spalletti: "Chi è tornato dalle nazionali è davvero stanco"

MilanNews.it

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce per parlare della qualità del gioco degli azzurri e spiegare se è preoccupato in meno in vista della Champions League: "I voli transoceanici che hanno affrontato i nostri nazionali non sono uguali agli altri, sono tornati davvero un po' stanchi. Dovevamo vincere questa partita per rimettere a posto alcuni tasselli. Sono convinto che continueremo a fare bene, perché questi tre punti ci permettono di lavorare con maggiore serenità. Era una trasferta insidiosa, contro una squadra che veniva da cinque sconfitte, poi quest'ambiente è molto passionale e caldo e riesce a trasmettere tanto alla squadra.