Napoli, Spalletti e lo scudetto: "Mancano ancora tante partite, non possiamo distrarci"

Nella sua intervista rilasciata a margine del Premio Fortunato al CONI, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche della cavalcata verso lo scudetto della sua squadra: "Non so se so effettivamente gestirla, è un amore importante quello che si riceve, un abbraccio importante. Noi abbiamo l'imposizione di restituire tutto l'amore per questo sport che riceviamo. Ci vuole calma, molta calma, perché ancora abbiamo del lavoro da fare e un numero di partite che non ci consentono di avere distrazioni. Mi fa piacere che la squadra sia così attenta e vogliosa di giocare le partite una per volta, come sta facendo".