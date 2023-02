Napoli, Spalletti: "Il mio contratto? Oggi pensiamo al match di domani"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - "Oggi il mio contratto è solo un minuscolo dettaglio all'interno di una grandissima occasione. Se poi vogliamo crearci problemi quest'anno basta parlare dei contratti del futuro". Lo ha detto netto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti rispondendo a domande sul suo futuro in azzurro. Spalletti parlando del suo anno ha detto: "Il giudizio sul mio lavoro parte dai calciatori, non giudichi te stesso. Io penso a come faccio gli allenamenti e a quello che chiedo in campo, ma tutto passa per la qualità e l'intelligenza dei calciatori. Creare un clima perfetto come c'è ora al Napoli passa dal buon senso di stare in gruppo dei calciatori, di vivere bene lo spogliatoio e l'allenamento. Io su di me da recriminare ho poco, do il massimo tutti i giorni come fanno i calciatori. Noi in questa stagione non abbiamo rimorsi. Oggi pensiamo al match di domani, perché tutti sognano il futuro ma si vive il presente". (ANSA).