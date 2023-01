Napoli, Spalletti: "La posizione in classifica conta alla fine"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - "Siamo in testa alla classifica e c'è ancora molta strada da fare, conta come si arriva in classifica in fondo al campionato e il primato aumenta la voglia di mantenerlo". Così l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro la Salernitana. "Per restare in testa - ha aggiunto - ora ci interessa solo arrivare in fondo a questa stagione come vogliamo arrivare. Dobbiamo dare sempre il 100%. Dobbiamo avere sempre fame, come si dice qui 'a famme nun tene suonno' ('la fame non ha sonno', ndr). (ANSA).