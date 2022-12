Napoli, stanziati 500mila euro dalla regione per il "Maradona" in vista di Italia-Inghilterra

MilanNews.it

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Con una nota diramata nella giornata di ieri, la giunta regionale della Campania ha reso noto che in giornata ha deliberato lo stanziamento di 500mila euro per i lavori di ristrutturazione all'interno dello stadio "Maradona" in vista dell'incontro tra la Nazionale italiana e quella inglese che si giocherà il 23 marzo e che sarà valido per le qualificazioni all'Europeo del 2024.