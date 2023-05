Napoli, telenovela finita: De Laurentiis annuncia l'addio di Spalletti

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Ma Spalletti andrà via?". Fabio Fazio riesce a strappare ad Aurelio De Laurentiis la risposta inseguita da settimane da tutta la stampa italiana. L'ultima puntata di 'Che tempo che fa' su Rai 3 è il contesto in cui il presidente del Napoli mette fine alla telenovela che ci ha accompagnato nell'ultimo periodo, fatta quasi esclusivamente di frasi non dette o enigmatiche: "E’ un uomo libero, dopo 50 anni di cinema e tante esclusive quando qualcuno dice di aver fatto il massimo, che si è concluso un ciclo della sua vita e di volere un anno sabbatico, non puoi opporti - le parole di ADL -, devi essere sempre generoso nella vita, lui ci ha dato tanto, io lo ringrazio ed è giusto che continui in quello che ama fare", l'annuncio del numero uno del club partenopeo, sorridente e decisamente sereno.

Non solo Spalletti

Diversi i passaggi di rilievo del presidente del Napoli. Da un indizio di mercato nell'ambito di un discorso sul numero di tifosi del Napoli all'estero ("Un giapponese? E' quello che stiamo facendo") all'annuncio di un rinnovato interesse riguardante lo stadio Maradona: "Il Comune ce lo deve dare per 99 anni. Se ce lo dà, spenderemo centinaia di milioni per viverlo sette giorni su sette e fare anche un museo straordinario". Ovviamente non è mancato il solito appello alle istituzioni da parte di chi ha i conti in regola: "Bisogna tenere i conti a posto, ma servono regole chiare e da far rispettare a tutti, senza far finta di niente"

Il successore di Spalletti

De Laurentiis attende una risposta da Luis Enrique, evidentemente in attesa anche di altre possibilità invitanti (Psg su tutti, ma non solo), che comunque è intrigato dal poter allenare una squadra come il Napoli che ha fatto un calcio molto vicino al suo. Le altre piste, alternative, portano a Vincenzo Italiano, impegnato con la Fiorentina nella finale di Conference, ma anche a Thiago Motta, affrontato ieri col Bologna e che ha confermato di aver dato un'impronta importante ai rossoblù sul piano del gioco e della mentalità offensiva.