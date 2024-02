Napoli-Verona, Mario Rui ammonito: era diffidato, salta il Milan

Il Napoli vince in rimonta contro il Verona grazie a Ngonge e Kvaratskhelia dopo essere andato sotto per il gol di Coppola, guadagnando così tre ottimi punti in vista della sfida di San Siro contro il Milan di domenica prossima.

I partenopei di Mazzarri però arriveranno a Milano senza Mario Rui. Il terzino, diffidato, è stato ammonito oggi ad inizio della ripresa e salta quindi il martch contro i rossoneri della prossima giornata. Tra le fila del Milan invece mancherà Reijnders, anche lui diffidato e anche lui ammonito in questa giornata di campionato.