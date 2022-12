Nasce RedBird IMI: una nuova joint venture per investire in media ed entertainment

MilanNews.it

Come riferisce calcioefinanza.it (clicca qui per leggere l'articolo completo), Jeff Zucker, RedBird Capital Partners e International Media Investments hanno annunciato di aver stretto una partnership per creare RedBird IMI: si tratta di un veicolo di investimento in joint venture focalizzato sull’acquisizione e l’investimento in contenuti multimediali, di intrattenimento e sportivi su larga scala a livello globale. Questo progetto viene lanciato con un capitale iniziale di un miliardo di dollari.

Queste le parole di Gerry Cardinale, proprietario del Milan la cui stategia punta a far convergere sempre di più sport, media ed entertainmen: "Siamo molto lieti di collaborare con IMI per creare un veicolo di investimento a lungo termine in grado di possedere e gestire attività incentrate sui contenuti in tutto lo spettro dei media negli Stati Uniti e nel mondo. Con Jeff come nostro CEO, questa piattaforma integrerà una notevole esperienza operativa con un sofisticato acume finanziario e di investimento per distribuire il capitale".