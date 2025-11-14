Nasce UNILASP, il primo sindacato per i lavoratori sportivi: la nota
Nasce UNILASP, il primo sindacato dedicato esclusivamente ai lavoratori sportivi. Questo il comunicato ufficiale: "Finalmente nasce il primo sindacato dedicato esclusivamente ai lavoratori sportivi. Il 30 ottobre durante il primo congresso nazionale sono stati eletti Alfonso Morrone Segretario Generale.
Michele Punzi Vice Segretario Aggiunto. Claudia Cesarini, Massimo Londrosi e Francesco De Nardo sono i Vice Segretari Generali. Sandro Corapi eletto Presidente del Congresso Nazionale. Nei prossimi giorni comunicheremo i componenti eletti al Consiglio Nazionale.
