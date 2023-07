Nasti al Bari, le prime parole del giovane attaccante in prestito dal Milan

Marco Nasti, punta cresciuta nel settore giovanile del Milan, passata in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Bari, ha parlato per la prima volta da quando si è trasferito in Puglia, ai canali social del club. Questi i punti salienti: "Ho sempre avuto da piccolo il numero 9: mi porta fortuna ed è il numero del bomber, mi piace essere il '9'. Mi trovo meglio quando sono più vicino alla porta: mi piace attaccare il primo palo e fare tanti gol. Si lavora al meglio per essere pronti per il campionato"