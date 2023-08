Nasti, che gol! Segna con il Bari dopo appena 5 minuti

Marco Nasti ha segnato dopo appena 5 minuti dal fischio di'inizio il gol del vantaggio del Bari contro il Cittadella con un grandissimo colpo di testa sotto il sette. Ex rossonero, Nasti è ancora di proprietà del Milan, è giovanissimo e giocherà questa stagione con il Bari, in prestito a farsi le ossa in Serie B.