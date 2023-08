Nasti: "Colombo attaccante forte, abbiamo fatto le giovanili insieme"

Così Marco Nasti, attaccante del Bari in prestito dal Milan, sugli obiettivi personali come la conquista della maglia azzurra dell’Under 21: “Andare in Nazionale è sempre una soddisfazione, ci sono tanti attaccanti forti come Colombo. Abbiamo fatto le giovanili insieme, ci conosciamo e mi ha dato qualche consiglio, perché è più esperto di me nella categoria. L'anno scorso ho fatto una scelta di cuore rinunciando al Mondiale con l'Under 20 e giocarmi la salvezza con il Cosenza, era un segno di rispetto verso i miei compagni".