Nasti, doppietta da urlo nel derby calabrese: il Milan osserva interessato

MilanNews.it

Dopo un'ottima annata con la Primavera rossonera di Mister Giunti, in questa stagione Marco Nasti sta trovando spazio in Serie B, con la maglia del Cosenza, arrivato nell'ultima estate in prestito secco. E proprio nella giornata di ieri, l'attaccante di proprietà del Milan, cercato anche dalla Juve prima di rinnovare fino al 2026 con il club di via Aldo Rossi, ha deciso il derby sentissimo con la Reggina grazie ad una doppietta arrivata negli ultimissimi minuti finali, salvando così la panchina di William Viali. Con le due reti realizzate ieri sera, Nasti è salito a quota tre gol in campionato. E il Milan osserva interessato...