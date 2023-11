Nasti: "Ibra mi piace, ma non ha il mio stile di gioco. Preferisco Icardi”

Il centravanti del Bari, ma di proprietà del Milan, Marco Nasti ha parlato ai microfoni di TeleBari soffermandosi anche su altri temi rispetto al suo momento con la maglia del club pugliese: “Mio papà è tifoso del Napoli, ma mi ha lasciato libero dicendo di pensare al mio futuro. Se non fossi diventato calciatore? Mi sarei concentrato sulla scuola. Mia madre mi ha portato per la prima volta a giocare a calcio perché ero irrequieto e non stavo mai fermo, ero un bambino vivace”.

Spazio poi alla possibilità di giocare all’estero in futuro: “Andrei più in Spagna che in Inghilterra, ma la Premier è sempre la Premier".

Infine un pensiero sui suoi riferimenti calcistici: “Ho conosciuto Ibrahimovic, mi piace molto, ma non ha il mio stile di gioco. Preferisco Icardi”.