Nasti: "Mi ispiro a Benzema, è il mio idolo. Guardo i suoi video per capire come si muove"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Marco Nasti, centravanti classe 2003 del Milan ma in prestito al Cosenza in Serie B in questa stagione sportiva, ha parlato di Karim Benzema alla Gazzetta dello Sport, rivelando che l'attaccante del Real Madrid è il suo idolo. Queste le sue parole: "Mi ispiro a Benzema. Il mio idolo per come segna e sa crearsi le occasioni. Tecnicamente è devastante. Guardo i suoi video per capire come si muove in area, come fiuta le situazioni per far male"