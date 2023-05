Nasti sceglie il Cosenza: l'attaccante non giocherà il Mondiale U20 con l'Italia

MilanNews.it

Marco Nasti ha scelto il Cosenza piuttosto che la Nazionale Under 20 dell'Italia. L'attaccante di proprietà del Milan, che sta facendo molto bene in Calabria, avrebbe deciso di saltare il Mondiale di categoria in Argentina per concentrarsi sulla corsa salvezza in Serie B. Una scelta privilegiata per il classe 2003, che ha preferito dedicare le proprie energie alla squadra con cui ha esordito nel calcio professionistico. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.