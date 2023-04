Nasti su Giroud: "Gli ho rubato qualcosa negli allenamenti. La differenza coi grandi è il temperamento"

MilanNews.it

Marco Nasti, centravanti classe 2003 del Milan quest'anno in prestito al Cosenza in Serie B, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport rivelando a chi ha rubato segreti in allenamento con i rossoneri: "Sicuramente a Giroud, una prima punta come me. Per come si arrabbia se sbaglia una minima cosa e nell’azione dopo fa di tutto per non ripetere l’errore. Ho capito che la differenza con i “grandi” non è la tecnica quanto l’atteggiamento, il temperamento. Basta vedere come chiamano la palla, sembra una cavolata ma fa la differenza"