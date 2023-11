Nasti: "Una volta Ibrahimovic mi mangiò vivo in allenamento perché non gli passai il pallone"

Marco Nasti, attaccante di proprietà del Milan in prestito al Bari, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport:

Ibrahimovic come si comportava con lei?

"Ibra lo conosciamo tutti: sappiamo che era un po’ quello che faceva casino. Una volta mi mangiò vivo in allenamento perché non gli passai il pallone. Però aveva la mentalità vincente, lo faceva per spronarti. I ragazzi che salivano in prima squadra dalla Primavera non avevano molta confidenza con lui".