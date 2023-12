Natale archiviato, si gioca il 29 e il 30 in Serie A: il calendario completo

Il Natale è stato archiviato. Dopo aver giocato nel weekend antecedente le festività natalizie, la Serie A si è fermata nei giorni della vigilia e di Natale concedendo il giusto riposo ai calciatori e alle loro famiglie. Ora, però si torna a pensare al campionato con le squadre che tornano in campo per preparare il penultimo impegno del girone d'andata in programma il prossimo weekend, 29 e 30 dicembre. Il Milan, che si è ritrovato a Milanello per pranzo, giocherà sabato alle 18 contro il Sassuolo. Una partita che metterà in gioco tanto, specie per il futuro di Pioli.

Il calendario completo del diciottesimo turno di Serie A:

29/12, ore 18.30

Napoli - Monza

Fiorentina - Torino

29/12, ore 20.45

Genoa - Inter

Lazio - Frosinone

30/12, ore 12.30

Atalanta - Lecce

30/12, ore 15

Udinese - Bologna

Cagliari - Empoli

30/12, ore 18

Verona - Salernitana

Milan - Sassuolo

30/12, ore 20.45

Juventus - Roma