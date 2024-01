Natale, Capodanno e Epifania portate via. Il Milan, invece, le ste per celebrare: Empoli, Atalanta, Roma

vedi letture

L'Epifania tutte le feste porta via... Ma se per il Milan non fosse così? Natale, Capodanno e la Befana, per i rossoneri, devono ancora essere celebrate. La settimana che comincia oggi, infatti, condurrà Giroud e compagni ad affrontare tre sfide sostanzialmente decisive per il proseguo della stagione: oggi alle 12:30 l'Empoli per l'ultima giornata del girone d'andata, mercoledì l'Atalanta nei quarti di finale in gara secca di Coppa Italia e domenica sera la Roma a San Siro nella prima partita del ritorno del campionato.

Tre partite come le tre feste appena trascorse: importanti, importantissime, magari anche belle bellissime. Lo ha sottolineato anche Stefano Pioli nella conferenza stampa pre-partita: "È cambiato il vento? Ci aspetta una settimana importante, credo che questa domanda vada fatta finita la partita con la Roma. Vogliamo fare tanti punti in campionato, poi però ci sono tante cose da fare sul campo. Che non si possa fare turnazione non credo però devo dire che non sto pensando all'Atalanta o alla Roma ma siamo concentrati solamente su Empoli".E la formazione che scenderà in campo a mezzogiorno al "Castellani" conferma questa affermazione, con tutti i titolari a disposizione in campo considerando le assenze di Sportiello, Tomori, Thiaw, Kalulu, Caldara, Pellegrino, Krunic, Pobega, Okafor, Bennacer e Chukwueze. In portà andrà Maignan, in difesa Calabria, Kjaer, Theo e Florenzi, a centrocampo Loftus-Cheek, Reijnders e Adli con davanti Pulisic, Giroud e Leao. A Empoli ci sarà anche Ibrahimovic.