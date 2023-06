Nations League: Bastoni dà forfait, al suo posto Buongiorno

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - Alessandro Bastoni è costretto a dare forfait, al suo posto il ct Roberto Mancini ha convocato il difensore del Torino Alessandro Buongiorno. La decisione è stata presa a ridosso della partenza della Nazionale da Coverciano per raggiungere oggi pomeriggio Enschede, in Olanda, dove domani sera affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League. Il centrale dell'Inter non si era allenato questa mattina perché febbricitante ed era rimasto a riposo. C'era però ottimismo sulla sua disponibilità.

Non essendo così con il passare delle ore è stato deciso di chiamare al suo posto Buongiorno che già aveva partecipato con gli azzurri al pre-raduno in Sardegna. Il giocatore si aggregherà al gruppo direttamente a Enschede in serata. (ANSA).