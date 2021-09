Nations League, i convocati della Spagna: non c'è Brahim Diaz

(ANSA) - ROMA, 30 SET - La nazionale spagnola ha diffuso l'elenco dei 23 convocati per la fase finale della Nations League. Gli uomini di Luis Enrique sfideranno mercoledì 6 ottobre l'Italia di Mancini nella semifinale che si giocherà allo stadio San Siro. Una delle novità principali è Gavi, diciassettenne che ha esordito nella prima squadra del Barcellona con prestazioni di rilievo. Assenti per infortunio i due attaccanti di riferimento, Morata e Gerard Moreno. Domenica 10 ottobre Milano la finalina per il terzo posto precederà quella per il titolo assegnato dalla nuova competizione Uefa. PORTIERI: Unai Simón, Robert Sánchez, David De Gea. DIFENSORI: César Azpilicueta, Pedro Porro, Eric García, Aymeric Laporte, Iñigo Martínez, Pau Torres, Sergio Reguilón e Marcos Alonso. CENTROCAMPISTI: Sergio Busquets, Rodri Hernández, Pedri González, Mikel Merino, Koke Resurrección e Gavi. ATTACCANTI: Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal, Pablo Fornals, Marcos Llorente e Yéremi Pino. (ANSA).