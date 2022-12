Nations League, il 25 gennaio il sorteggio delle semifinali

Fonte: tuttomercatoweb.com

Mercoledì 25 gennaio (ore 11) a Nyon si terrà il sorteggio per determinare gli accoppiamenti delle semifinali della UEFA Nations League. La fase finale della competizione, che vedrà impegnate Italia, Paesi Bassi (paese ospitante), Croazia e Spagna, si terrà dal 14 al 18 giugno 2023 a Rotterdam ed Enschede. Le semifinali sono in programma mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, mentre la finale per il terzo posto e la finale si giocheranno domenica 18 giugno.

L’Italia si è qualificata per la seconda volta consecutiva alla fase finale della UEFA Nations League vincendo con 11 punti il Gruppo 3 della Lega A. Dopo i pareggi con Germania (1-1) e Inghilterra (0-0) e il successo di misura sull’Ungheria (2-1) nelle prime tre gare, gli Azzurri hanno rimediato l’unica sconfitta (5-2) nel match con la Germania disputato il 14 giugno a Mönchengladbach. Determinanti per la qualificazione alla Final Four gli ultimi due successi ottenuti lo scorso settembre contro Inghilterra (1-0) e Ungheria (2-0).