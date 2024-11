Nations League: Italia-Francia verso il sold out a San Siro

vedi letture

C'erano circa 4.000 spettatori sugli spalti dell'Arena Civica di Milano ad assistere il 15 maggio 1910 a Italia-Francia. Era la prima storica partita degli azzurri, che nel giorno del battesimo ufficiale superò i Bleus con un beneagurante 6-2 frutto della tripletta messa a segno da Lana e dei gol di Fossati, Rizzi e Debernardi.

A distanza di 114 anni ci sarà una cornice di pubblico ben diversa domenica 17 novembre allo stadio 'Giuseppe Meazza' per il 41/o confronto tra Italia e Francia. Sono 65.000 i biglietti emessi e il sold out è sempre più vicino. Ancora una volta Milano ha infatti risposto presente alla chiamata della Nazionale, che tornerà a giocare a San Siro quattordici mesi dopo il successo con l'Ucraina (2-1 con doppietta di Frattesi) in un match valido per le qualificazioni a Euro 2024. Nel prepartita la Figc ricorderà Gigi Riva, il campionissimo azzurro che lo scorso 7 novembre avrebbe compiuto 80 anni.

Sul maxischermo del 'Meazza' sarà trasmesso un video con alcuni dei gol più iconici di 'Rombo di Tuono', mentre una parte del campo si trasformerà in una tela, dove le immagini saranno mixate con le animazioni 3D e i fasci di luce posizionati a bordo campo, rendendo memorabile il ricordo del miglior marcatore della storia della Nazionale.Prima del fischio d'inizio del match, allo stadio 'Meazza' sarà consegnato il 'Premio Giulio Campanati' in memoria dell'ex presidente dell'Aia scomparso nel 2011, al miglior direttore di gara di EURO 2024. In continuità con quanto accaduto nelle ultime partite disputate in Italia dalla Nazionale, anche in occasione del match con la Francia sarà attivo il servizio di audio-descrizione per i tifosi non vedenti. La FIGC ha invitato 25 spettatori non vedenti con i rispettivi accompagnatori, che potranno seguire gli Azzurri grazie ad una telecronaca a loro dedicata.